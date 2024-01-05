Новый год в новом коллективе: как искать работу в 2024-м

Как искать работу в 2024 году, и каким способом можно привлечь внимание работодателей к своему резюме – советует российский онлайн-ресурс по поиску работы hh.ru.

Опрос службы исследований hh.ru, проведенный в 203 году показал, что каждый четвертый работник Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, недоволен своей текущей профессией (26%), еще 29% довольны только частично.

При этом рынок труда сейчас является «рынком соискателя», это значит, что спрос на персонал превышает предложение. Уровень дефицита кадров считают через соотношение количества активных вакансий к количеству активных резюме, при этом балансом считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию, а более низкие значения говорят о нехватке трудовых ресурсов. В конце 2023 года в Иркутской области на одну вакансию приходилось в среднем 3,3 резюме. Это означает, что у соискателей, которые находятся в поиске работы, выбор вакансий будет больше, а значит, есть хороший шанс найти работу с условиями труда лучше, чем прежде.

Искать работу на hh.ru можно разными способами, но два самых простых пути — изучать вакансии самому или ждать, пока работодатели вас найдут. В каждом случае есть свои особенности. Предлагаем в них разобраться, так как это поможет быстрее найти работу своей мечты.

Работодатели ищут вас

Поиск по резюме на сайте работает с помощью фильтров, которые работодатель задает сам. Рекрутеры часто отбирают резюме по профобласти, опыту и названию должности. Чтобы работодатели заметили резюме, нужно правильно указать специализацию и название позиции, на которую вы претендуете.

Иногда работодатели ищут специалистов с опытом работы в конкретной компании, смотрят на общий стаж работы и образование. Заполните резюме полностью, чтобы работодателям было проще вас отыскать.

Однако, подробно заполненное резюме будет актуально, в первую очередь, для белых воротничков и высококвалифицированных специалистов.

Но если вы ищите работу курьера, то заполнение подробного резюме ни к чему. В этом случае поможет «гибкое резюме», которое можно сформировать за несколько минут. В этом случае система сама задаст ключевые вопросы, ответы на которые помогут рассказать работодателям главное, а также подобрать вакансии, максимально отвечающие запросу на поиск работы. Отвечая на вопросы, в большинстве случаев соискателю не придётся вручную писать ответ: достаточно выбрать свой вариант из предложенных или воспользоваться ключевыми словами, которые подсказывает система. Так, буквально накликивая, можно заполнить все разделы, в том числе графу навыков.

Вы ищете работодателей

На hh.ru работает умный поиск вакансий на основе искусственного интеллекта, который ищет подходящие предложения о работе, опираясь на текст последнего обновленного резюме у соискателя.

Чтобы решить, что конкретная вакансия подходит конкретному резюме, искусственный интеллект анализирует миллионы откликов и приглашений на hh.ru и ищет взаимосвязи между ними. Вот несколько важных признаков, от которых зависит подборка вакансий для конкретного соискателя на данный момент: профобласть в резюме, корреляция между последним опытом кандидата и описанием вакансии, совпадение города в вакансии и резюме, название вакансии и название резюме, размер зарплаты, схожесть текстов резюме и вакансии.

Совпадение названий или описаний в резюме и вакансии не должно быть дословным: искусственный интеллект обучается сам и может отличить менеджера проектов от менеджера по продажам. Но вот распознать в «менеджере по улыбкам» специалиста техподдержки он вряд ли сможет. Поэтому и в резюме, и в вакансии должность лучше называть самым незатейливым способом: так, как об этом привыкли говорить все.

Как улучшить поиск

Чтобы по максимуму использовать ресурс работного сайта, помните о нескольких важных моментах:

Резюме замечают по названию. Если вы работали младшим инженером, но претендуете на должность главного, пишите «главный инженер». Обновляйте резюме. Так оно окажется выше в поиске у работодателей. Заполняйте резюме. Это влияет на вакансии, которые предложит умный поиск. Проверьте город и профобласть. Они важны и для работодателя, и для умного поиска. Обидно, если случайная ошибка в заполнении помешает найти работу. Внимательнее с описанием опыта. Если человек семь лет проработал авиатехником, но хочет стать столяром, велика вероятность, что ему будут часто попадаться вакансии авиатехника. Но не стоит молчать о своем опыте. Одно из решений — объединить записи в одну: «2012-2018 гг. — авиатехник». Откликайтесь. Далеко не у всех работодателей есть доступ к базе резюме, следовательно, и к контактам соискателей. Они смогут пообщаться с вами только после отклика.

Конечно, это только часть факторов, которые влияют на поиск. За резюме, как и за работодателем, всегда стоят люди, и мы хотим помочь им встретиться. Удачного вам поиска!