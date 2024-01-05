Уровень безработицы в Иркутской области остается на историческом минимуме – 0,6%

За прошедший год занятость населения региона выросла на 3%. Предварительные данные по итогам года привело министерство труда и занятости региона.

В Иркутской области за последний год на 3% выросло число занятых в экономике региона. Сегодня этот показатель составляет – 1,1млн человек. Прирост составил 32,6 тыс. человек.

– Сейчас на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, уровень безработицы продолжает оставаться на историческом минимуме – 0,6%. По уровню безработицы среди регионов СФО Иркутская область занимает лучшие позиции наравне с Алтайским, Красноярским краем, Томской и Кемеровской областью, – сказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

В 2023 году в органы службы занятости помогли найти работу более 27 тыс. граждан, в том числе более 3,3 тысяч человек, обратившись в Кадровый центр приобрели статус предпринимателя, самозанятого взамен статуса безработного.

В масштабных мероприятиях в сфере занятости (региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России, Время возможностей», Молодежный карьерный форум) приняли участие более 17,5 тысяч жителей региона.