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Иркутяне стали чаще травмироваться на улице

С начала 2024 года травмы на улице получили 253 человека, треть из них находились в алкогольном опьянении.

За первые 9 дней 2023 года уличные травмы получили 253 человека. Чаще всего пострадавшими оказываются люди старше 50 лет с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Более трети пострадавших получили травмы в состоянии алкогольного опьянения, фиксируют медики.

Наибольшее количество травм в 2024 году зарегистрировано в Иркутске.

«Накануне поручил муниципальным образованиям провести оперативную работу по очистке мест общего пользования от наледи. Руководство администраций должно в ежедневном режиме контролировать расчистку общественных и дворовых территорий», – пишет в Telegram-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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