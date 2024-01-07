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Масштабную реконструкцию дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда проведут за 1,7 млрд рублей

Масштабный проект реализуют в Иркутской области в 2024 году – запланирована реконструкция большого участка трассы до Усть-Уды. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Планируется привести в порядок дорогу Иркутск – Оса – Усть-Уда со 160-го по 215-й км. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Реконструкция автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда станет самым масштабным объектом 2024 года. К концу года планируется сдать 13 км заасфальтированной дороги. Стоимость работ составит 1,7 млрд рублей», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Кроме того, в новом году с началом дорожно-строительного сезона в Чунском районе стартует реконструкция автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке с 82-й по 89-й километр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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