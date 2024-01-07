В Иркутске лестницы и тротуары очищают от наледи

В регионе зафиксирован рост уличного травматизма.

В Иркутске ведется уборка дорог, остановок, пешеходных зон, общественных и придомовых территорий. Задействовано порядка 80 единиц техники и 200 рабочих «Иркутскавтодора», дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Как сообщает пресс-служба мэрии, лестницы и тротуары очищают от наледи в плановом порядке.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в соцсетях сообщил о росте уличного травматизма в новогодние праздники, Так, с 1 по 4 января 2024 года, в Иркутской области травмы получили 323 человека, из них 286 – в Иркутске. Для сравнения: с 1 по 9 января 2023 года было травмировано 253 человека. Глава региона потребовал от муниципалитетов провести оперативную расчистку общественных и дворовых территорий.