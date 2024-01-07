Знаменитый американский инвестор не готов продавать российские акции

Несмотря на санкции и ограничения, он считает российские активы перспективными.

Знаменитый американский инвестор Джим Роджерс не заинтересован в продаже своих российских активов и не планирует участвовать в процедуре обмена, об это он сообщил в интервью РБК Инвестициям.

В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов может быть «обменяна» на замороженные активы россиян. Джим Роджерс отметил, что «сомневается, что будет участвовать в этом». Он признался, что не заинтересован в продаже своих российских активов, а получить возможность вновь распоряжаться купонами и дивидендами планирует, когда закончится конфликт на Украине.

«Не скажу, что все в порядке. Но я не возражаю, потому что не буду ни в коем случае продавать свои российские акции», — отметил Роджерс. По его словам, покупка акций компаний, сильно пострадавших в трудные времена, обычно дает хорошие возможности в будущем. Такие эмитенты, как Аэрофлот или Мосбиржа, никуда не исчезнут, и когда-нибудь дела у них будут вновь идти очень хорошо, привел пример миллиардер.

«Я по-прежнему оптимист. Думаю, что у России хорошее будущее во многих вопросах. И я хочу владеть российскими акциями, я не хочу продавать свои российские акции», — заявил он в интервью.

Роджерс подчеркнул, что санкции наносят вред, но в истории не было таких ограничений, которые действовали бы очень длительное время.