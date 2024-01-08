Ленинский округ Иркутска частично остался без света

Частичное отключение электричества зафиксировали сегодня в Ленинском округе города Иркутска в 10:30. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Без света остались улицы Павла Красильникова, Пржевальского, Розы Люксембург, Тельмана, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Томсона, Ярославского, Щербакова, гаражный кооператив № 35.

Кроме того, отсутствие электроэнергии фиксируется на 1-м Советском, 2-м Советском, 3-м Советском, 4-м Советском, 1-м Локомотивном переулках и улице Верещагина.

Бригада выясняет причину отключения. Ориентировочное время восстановления – 13:30 по местному времени.