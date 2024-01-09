Как включиться в работу после новогодних каникул?

Длинные выходные рано или поздно заканчиваются, и наступает время вернуться к работе. Как помочь себе настроиться на деловой лад и от чего стоит отказаться в первые дни после праздников начальникам и подчиненным, по мнению экспертов hh.ru.

Универсального рецепта для возвращения к рабочему состоянию не существует. Кто-то за праздники хорошо отдохнул и идет на любимую работу полным сил и новых идей. А кому-то не удалось выкроить на себя ни дня – праздники прошли как бесконечная череда родственников, застолий и поздравлений или в попытках успеть переделать все домашние дела. Кто-то и вовсе не отключался от работы больше, чем на пару дней.

Советы про правильное питание, восьмичасовой сон и ограничение алкоголя тоже работают не для всех. Людям с железной волей они не нужны, а остальным приносят только муки совести, когда в очередной раз не получается лечь в десять и встать в шесть. Психологи придерживаются мнения, что первые дни после праздников – не время для триумфа воли. И лучше всего делать в этот период то, что получается. А не то, что не срабатывает и влечет за собой чувство вины и другие эмоции. Кому-то помогают списки, а кто-то заводит мотивирующий блокнот и забрасывает его после первой же записи. Самое важное – это дать себе возможность адаптироваться, выделить на это хотя бы неделю после праздников.

Возвращаться к работе после долгого перерыва непросто. Мы сделали подборку советов для руководителей и подчиненных – как помочь себе и другим пережить это время и войти в рабочий ритм в офисе.

Обменяться впечатлениями

Разговоры о новогодних приключениях и обмен праздничными историями – неизбежная данность первых рабочих дней. Но руководителей отвлекающие от работы разговоры по понятным причинам раздражают – в январе и так мало рабочих дней. Есть простой выход: можно выделить для такого общения конкретное время. Тогда и сотрудники успеют всё обсудить, и начальник будет спокоен за рабочие процессы.

Руководителям

Соберите команду на неформальную постновогоднюю планерку. Пусть все расскажут, как провели праздники, покажут фотографии. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы.

Работникам

Если начальник нервничает из-за общего расслабленного настроя – не вступайте в жаркие споры, берегите ресурсы. Перекинуться с коллегами парой слов о новогодних событиях можно и в обеденный перерыв или пересменок. Главное выделить для этого специальное время.

Тех, кого раздражает слишком нерабочая атмосфера вокруг, пусть утешит простая истина: отвлеченные разговоры о прошедших каникулах – явление временное, через несколько дней они сами собой сойдут на нет.

Начинать с малого и решать творческие задачи

Небольшие задачи после праздников даются легче, чем глобальные планы. В первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами. Проверить, не остались ли незамеченными в предпраздничной суете важные письма в почте, навести порядок в органайзере: вспомнить, какие первоочередные дела перешли с прошлого года, закрыть устаревшие задачи, разобрать копилку идей и обсудить планы с коллегами.

Руководителям

Устройте мозговой штурм и соберите все идеи, которые предложат сотрудники – от абсурдных, до самых фантастических вариантов. Творческий потенциал команды может хорошо раскрыться именно после праздников, когда мозг еще не загружен рутиной. Общий сбор с обсуждением идей хорошо взбодрит сотрудников. А еще командные встречи помогают сбросить лишнее напряжение.

Работникам

Если ваша работа предполагает постоянное общение с клиентами, устраивайте себе эмоциональную разгрузку в течение дня. Например, помогают разговоры с коллегами: после праздников рабочие трудности у всех примерно одни и те же, поэтому можно рассчитывать на понимание и поддержку со стороны других сотрудников.

Запланировать «ленивый день»

Коллеги и клиенты начинают возвращаться в строй, и количество работы резко возрастает. Все пытаются восстановить в памяти прошлогодние договоренности и ждут, что вы тоже готовы приняться за дела. Если чувствуете, что напряжение растет слишком быстро, сознательно сделайте паузу. Пометьте в календаре день, когда выпадете из рабочей неразберихи, и устройте себе перезагрузку.

«Ленивым днем» можно назначить выходной день или взять отгул посреди рабочей недели. Главное условие – не делать вообще ничего. Приготовьте или закажите любимую еду, заберитесь под одеяло с книжкой или посмотрите за день все любимые фильмы. На один день вернитесь в расслабленное состояние. Чтобы следующим утром приступить к работе с новыми силами.

Позаботиться о себе

Эмоции улеглись, мозг снова готов обрабатывать большие объемы информации, остается позаботиться о самых простых вещах. В новогодние праздники мы часто позволяем себе съесть или выпить больше, чем надо. Чтобы справиться с последствиями праздничных застолий, можно перейти на более легкое питание. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость.

Если вы легко возбудимый человек, сокращайте количество стимуляторов. Крепкий чай и кофе, громкая музыка (в наушниках, конечно, – мы же на работе), жаркие споры с коллегами – всё это лучше строго дозировать, пока организм не адаптируется к рабочему ритму. Человеку в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а по вечерам – сложнее заснуть. Без полноценного отдыха налаживание режима может растянуться до весны.

Руководителям

Конечно, всегда бодрый и эффективный сотрудник – мечта любого руководителя. Но праздники могут выбить из колеи даже самого стойкого и активного участника вашей команды. Внимательно наблюдайте за тем, как разные сотрудники справляются с адаптацией к работе. Одному помогает своевременная критика или рабочий совет, а другого нужно приободрить и похвалить. Сейчас не время для чрезмерной требовательности.

Работникам

Не требуйте от себя слишком многого в первые дни. После праздников сложно втянуться всем: ваши коллеги, клиенты и даже руководитель по-своему адаптируются к работе после долгого перерыва. Спланируйте приятные выходные – катайтесь на лыжах или читайте книги, сходите в гости или уединитесь за любимыми занятиями. Главное, с заботой отнестись к своим потребностям в этот период и, по возможности, не игнорировать их.

Рабочее настроение вернется, рано или поздно все процессы восстановятся. Но постновогоднее время ценно той общностью, которая возникает в коллективе. Коллеги объединяются на почве общих трудностей, а руководители и сотрудники понимают друг друга как никогда. Можно искать свои способы быстрее включиться в рабочий ритм или пустить все на самотек. Важно оставаться внимательным и к себе, и к другим.