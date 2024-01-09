«Вторичка» старого фонда подешевеет на 10-15%

Причина – охлаждение рынка ипотеки. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева.

«Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%. На новый вторичный фонд максимальное падение цен составит 5%. А в престижных локациях снижения цен не произойдет», – говорит эксперт.

Наиболее вероятные максимальные дисконты – на квартиры больше 60 кв. м, так как именно они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам. Одновременно стоимость однокомнатных квартир может и не снизиться, поскольку они особенно востребованы на рынке, а недорогие объекты могут даже прибавить в цене.

Ранее эксперты назвали улицу Москвы с самой дорогой вторичкой. В июле 2023 года на вторичном рынке Москвы продается 2260 квартир с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей. За год – с июля 2022 года – количество таких предложений в столице выросло на 10,89% или на 222 объекта.

Сейчас самой дорогим местом столицы по числу квартир с квадратным метром дороже 1 млн рублей является улица Усачёва. В этой части Москвы количество таких объектов составляет 216 лотов или 9,56% от всех подобных объектов. В июле прошлого года в этой части Москвы продавалось 247 подобных объектов.

Вторым местом столицы по количеству продаваемых квартир с ценой квадрата более 1 млн рублей стала улица Ефремова. В этой части столицы сейчас продаётся 114 подобных квартир. В прошлом году с таким адресом продавалось 121 объект.