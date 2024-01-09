Российские акции растут, несмотря на падение нефти

Российский рынок акций начал 2024 год с умеренного роста. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,7% до 3158 п., несмотря на снижение цены барреля марки Brent на 3,1%, до $76. Поводом для коррекции на нефтяном рынке стали новости о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что технически индекс МосБиржи тестирует уровень сопротивления в районе 3150 пунктов. В случае закрепления выше этой отметки, цели покупателей сместятся к верхней границе боковика последних месяцев. Сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней конъюнктуры: цены на нефть теряют более 3%, на товарных площадках в целом сегодня преобладает негативная динамика.

Акции ВТБ продолжают уверенный подъем. В пятницу бумаги прибавили более 3%, в понедельник акции смогли подняться выше 2,4 коп. В целом, аналитики БКС Мир инвестиций ждут рекордную прибыль от ВТБ за 2023 г. с рекордной рентабельностью капитала 25%, но при этом не прогнозируют возвращение к дивидендам за 2023 г..

Бумаги Сбербанка растут на 1%. Исходя из результатов 11 месяцев и прогноза по всему году, итоговые дивиденды предположительно могут составить около 32–34 руб., или от 11,8% по текущим ценам. Если прибыль банка будет расти в рамках ожиданий менеджмента, то и будущие выплаты при соблюдении дивполитики должны быть еще выше.

Обыкновенные акции Мечела в понедельник снизили темпы роста. Бумаги закрыли 2023 г. ударным ростом. Котировки выросли почти в 3 раза. Относительно закрытия декабря цена прибавила почти 7%. Постепенно котировки все ближе подбирается к достигнутым в ноябре максимумам, которые выступают очевидной целью в районе 346.

На валютном рынке доллар торгуется на уровне 91,4 руб., евро курсирует на отметке 100 руб., юань поднялся на 0,5%, до 12,72 руб.