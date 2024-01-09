Половина продающихся в России iPhone активирована

Процедуру проводят за рубежом, узнали «Известия».

Такие устройства до поставки в РФ по параллельному импорту извлекаются из упаковки и регистрируются в заграничных сотовых сетях – это должно убедить их производителей, что аппарат используется в той стране, для которой был произведен.

«Устройство может быть активировано» – предупреждает на кассовых чеках покупателей АО РТК (розничная сеть МТС). Аналогичные уведомления «Известия» обнаружили на сайтах «М.Видео – Эльдорадо».

– В наших сетях сейчас не представлены активированные смартфоны, их закупки на данный момент также не осуществляются, – отметили в «М.Видео – Эльдорадо». Там добавили, что на импортируемые девайсы iPhone доступна годовая гарантия, которая действует с момента получения клиентом заказа.

Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota. По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6.

Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.