Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, как они оценивают 2023 год и для каких бизнесов он прошел наиболее удачно по оценке топ-менеджмента и специалистов HR-подразделений.

Опрос работодателей, который в конце 2023 года провела Служба исследований hh.ru, показал, что большая часть компаний (29%) считают, что минувший 2023 год прошел для них так же, как и 2022-й. 27% затруднились дать ответ. Оставшиеся голоса распределились следующим образом: 22% ответили, что год был лучше, чем три последних, начиная с 2020-го, 14% считают, что он был лучше, чем «ковидный» 2020-й, но хуже 2022, а 8%, наоборот, считают, что прошлый год был лучше, чем 2022, но хуже 2020-го.

Любопытно, что самые позитивные оценки прошедшему году дали собственники бизнеса (СЕО), половина из них (50%) уверены, что 2022 год был для их бизнеса лучше предыдущих трех лет, а меньше всего такой уверенности у линейных специалистов по подбору персонала и HR-менеджеров (только 11% придерживаются такого же мнения).

В разрезе численности компаний больше всего позитива в оценках минувшего года продемонстрировали представители малого бизнеса (с численностью до 100 человек), среди них 30% считают, что для компании 2022 год прошел удачнее, чем три предыдущих года. Реже всего с этим соглашались работодатели с численностью 501 – 1000 человек: лишь 11% из них. А среди наиболее крупных компаний, чьи команды насчитывают более одной тысячи сотрудников, столь позитивную оценку поставили 23% представителей.

2023 год наиболее удачно прошел для представителей ресторанно-гостиничного бизнеса (49% их них оценили его лучше, чем предыдущие три года), на втором месте – финтех и банки (32%) и ИТ (31%). Реже всего так оценивали свои результаты компании из розничной торговли (10%).