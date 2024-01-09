На развитие сельских территорий Иркутской области направлено 2,2 млрд рублей

Это средства из федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Общий объем привлеченных федеральных средств в 2023 году составил 2,2 млрд рублей. При этом, Иркутская область занимает второе место среди регионов страны по привлечению средств федерального бюджета на реализацию государственной программы, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

В этом году построены и приобретены 67 жилых домов в 10 районных муниципальных образованиях, добавляет глава региона.

На 2024 год запланировано строительство 45 домов в пяти районных муниципальных образованиях. Объем бюджетных средств составит более 160 млн рублей, из них федеральных средств – 93,8 млн.