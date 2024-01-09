Новости

На развитие сельских территорий Иркутской области направлено 2,2 млрд рублей

Это средства из федерального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Общий объем привлеченных федеральных средств в 2023 году составил 2,2 млрд рублей. При этом, Иркутская область занимает второе место среди регионов страны по привлечению средств федерального бюджета на реализацию государственной программы, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

В этом году построены и приобретены 67 жилых домов в 10 районных муниципальных образованиях, добавляет глава региона.

На 2024 год запланировано строительство 45 домов в пяти районных муниципальных образованиях. Объем бюджетных средств составит более 160 млн рублей, из них федеральных средств – 93,8 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Планируем серьёзно расширить автопарк» – Виктор Захаров, Сервико
«Год запомнился движением курсов валют и ростом ключевой ставки» – Юлия Кальвина, Сбер
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес