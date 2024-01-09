Еще 2 млн рабочих мест появится в России к 2030 году

При этом дефицит кадров сохраниться к концу десятилетия, спрогнозировал «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин.

Рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие. При этом в перспективе до 2030 года в экономике добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим.

– И он вполне реален. При этом поменяется качество рабочей силы. Уже идут постоянные структурные изменения, исчезают устаревшие профессии, появляются новые, зачастую на стыке специальностей. И как раз таких специалистов, скорее всего, будет не хватать экономике России, – считает доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Расширить штат в 2024 году планируют 62% компаний. По итогам 2023 года почти половина опрошенных работодателей (48%) сообщили, что численность персонала в их компаниях выросла, 25% сказали о том, что она осталась без изменений, 23% – что сократилась.

Чаще всего о росте говорили компании из сфер «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (63%) и «Тяжелая промышленность» (61%). О сокращении численности заявляли чаще компании из направления «Добыча и переработка ископаемых» (32%).

При этом 72% компаний-работодателей, принявших участие в опросе, сообщили, что ожидают повышения затрат на персонал в 2024 году. Такая позиция особенно характерна для гостиничного и ресторанного бизнеса (94%), работодателей из ретейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).