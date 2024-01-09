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Выпускник ИВВАИУ Александр Гребенкин отправится в космос на корабле Илона Маска

До старта корабля «Дрэгон» остается два месяца.

<p>Фото из Вконтакте директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева (Александр Гребенкин – первый слева)</p>

Фото из Вконтакте директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева (Александр Гребенкин – первый слева)

«Космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин сообщил, что 5 января он завершил цикл подготовки к космическому полету в Лос-Анжелесе, и 6 января вылетел в Хьюстон. До старта на космическом корабле «Дрэгон» в составе восьмого экипажа остаётся примерно два месяца. Ему предстоит сменить работающего на борту станции Константина Борисова. Пожелаем Александру и его товарищам по миссии удачи и успеха», – сообщил на своей странице Вконтакте директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Александр родился в Иркутске, прошел обучение в ИВВАИУ. Во время увольнений ездил заниматься в Иркутском астроклубе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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