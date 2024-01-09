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Как иркутяне обращаются друг к другу на работе?

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, горожане считают уместными, а какие нет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

«Коллеги» – самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 66% иркутян. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (72 и 60% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (16% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 5% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (7 и 4% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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