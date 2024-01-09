Погода ухудшится в Иркутской области 10 января

Метеорологи прогнозируют усиление ветра, сильный снег, метели.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января местами по области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в Слюдянском районе снег, местами сильный, метели, днем в западных, центральных и южных районах без существенных осадков, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, днем -8,-13°, местами –18,-23°.

В Иркутске – переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью до -13°, днем -8,-10°.

На озере Байкал – переменная облачность, снег, местами сильный снег. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, к утру и днем местами порывы 18-23 м/с, вечером по средней части - 28-33 м/с. Температура ночью -10,-15°, при прояснении до -20°, днем -8,-13°.