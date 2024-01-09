Новогодние подарки разочаровали 17% россиян

Больше всего раздражают дешевые конфеты и сувениры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех кругов страны.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй россиянин (51%), скорее доволен почти каждый третий (32%). Подарки скорее не понравились 9%, однозначно не понравились еще 8%.

Судя по комментариям, женщины радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины – гаджетам и девайсам. В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты.

45% россиян, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. По факту же 34% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 15% передарят их. 7% – выбросят. 6% – отдадут нуждающимся.