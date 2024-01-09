Уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году вернулся к значениям 2020-го

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 53,1%. Таким образом, данный показатель увеличился на 5,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2022 годом (в 2022 году 2023 года – 47,4%), вернувшись на уровень 2018-2020 гг.

Наивысший уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году зафиксирован в:

Республике Саха (Якутия) (58,8%),

Москве (56,4%),

Ханты-Мансийском АО (54,5%),

Кемеровской обл. (54,4%),

Республике Башкортостан (54,4%).

При этом по сравнению с 2022 годом наиболее существенный рост уровня одобрения по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» в 2023 году продемонстрировали:

Красноярский край (+7,7 п.п.),

Тюменская обл. (+7,6 п.п.),

Оренбургская обл. (+7,5 п.п.),

Волгоградская обл. (+7,4 п.п.),

Омская обл. (+7,2 п.п.).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 6,3 п.п. и 5,0 п.п. соответственно.

«После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 гг., в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 гг., – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками. Так, в настоящее время многие МФО активно используют скоринговые модели НБКИ, позволяющие эффективно сегментировать клиентов на всех этапах кредитного процесса».