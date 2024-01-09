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Уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году вернулся к значениям 2020-го

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 53,1%. Таким образом, данный показатель увеличился на 5,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2022 годом (в 2022 году 2023 года – 47,4%), вернувшись на уровень 2018-2020 гг.

Наивысший уровень одобрения по микрозаймам в 2023 году зафиксирован в:

  • Республике Саха (Якутия) (58,8%),
  • Москве (56,4%),
  • Ханты-Мансийском АО (54,5%),
  • Кемеровской обл. (54,4%),
  • Республике Башкортостан (54,4%).

При этом по сравнению с 2022 годом наиболее существенный рост уровня одобрения по заявкам на предоставление «займов до зарплаты» в 2023 году продемонстрировали:

  • Красноярский край (+7,7 п.п.),
  • Тюменская обл. (+7,6 п.п.),
  • Оренбургская обл. (+7,5 п.п.),
  • Волгоградская обл. (+7,4 п.п.),
  • Омская обл. (+7,2 п.п.).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год увеличился на 6,3 п.п. и 5,0 п.п. соответственно.

«После снижения уровня одобрения заявок на микрозаймы в 2021-2022 гг., в уходящем году он вернулся к значениям 2018-2020 гг., – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это связано со стабилизацией ситуации в экономике, которая во многом и определяет платежное поведение заемщиков. Кроме того, в последние годы, на фоне регуляторных инициатив Банка России, сектор микрофинансирования существенно повысил качество управления рисками. Так, в настоящее время многие МФО активно используют скоринговые модели НБКИ, позволяющие эффективно сегментировать клиентов на всех этапах кредитного процесса».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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