Bloomberg: 2024 год может оказаться самым жарким в истории

Причина – Эль-Ниньо. Об этом пишет зарубежное издание Bloomberg.

Этот год будет жарким настолько, что некоторые эксперты уже предсказывают, что он может побить 2023 год как самый жаркий за всю историю наблюдений.

По словам экспертов, на повышение температуры повлияет глобальное явление под названием Эль-Ниньо. Оно связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В 2023 году средняя температура была примерно на 1,4C выше, чем в доиндустриальную эпоху; по ранним оценкам, в этом году она будет выше на 1,3C - 1,6C.