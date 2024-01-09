Доллар ниже 90

Рубль активно укрепляется во вторник. Доллар опустился ниже 90 руб., евро достиг 98,3 руб.

– Подорожание рубля, вероятно, связано с первым официальным рабочим днем в наступившем году. На валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

На более долгосрочном горизонте негативом для рубля могут выступить относительно низкие цены на нефть, которые вернулись к многомесячным минимумам.

Ранее аналитики ПСБ также прогнозировали укрепление курса рубля ниже 90 руб. за доллар в первом квартале 2024 года.