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Доллар ниже 90

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Рубль активно укрепляется во вторник. Доллар опустился ниже 90 руб., евро достиг 98,3 руб.

– Подорожание рубля, вероятно, связано с первым официальным рабочим днем в наступившем году. На валютный рынок возвращаются экспортеры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объем выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

На более долгосрочном горизонте негативом для рубля могут выступить относительно низкие цены на нефть, которые вернулись к многомесячным минимумам.

Ранее аналитики ПСБ также  прогнозировали укрепление курса рубля ниже 90 руб. за доллар в первом квартале 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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