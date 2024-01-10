63% компаний планируют повысить оклады сотрудникам в этом году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, кто из них чаще повышал зарплаты в 2023 году, и какие планы относительно предлагаемых зарплат у компаний есть в 2024 году.

Какие компании активнее всего повышали зарплаты в 2023 году

Опрос российских работодателей, в том числе из Иркутской области, который в конце 2023 года провела Служба исследований hh.ru, показал, что 68% из них в прошедшем году повысили зарплаты. Чаще всего решение о росте зарплат принимали компании с численностью персонала от 501 до 1000 человек (73% из них) и 101 – 500 человек (72%). В разрезе отраслей, наиболее активно индексировали заработные платы компании из сфер «Тяжелая промышленность» (82% из них), «Добыча и переработка ископаемых» (72%), а также «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (70%).

Еще 28% компаний сообщили, что заработные платы остались без изменений, и лишь 1% – о том, что они уменьшились. Оставшиеся 4% затруднились дать ответ.

Кто планирует рост зарплат в 2024 году

На вопрос, «что произойдет с окладами сотрудников в вашей компании в 2024 году», 63% представителей бизнеса ответили, что планируют их повышение (из них 19% уверены в этом, а 44% выбрали вариант «скорее увеличатся»). Любопытно, что самые позитивные прогнозы у компаний с численностью персонала от 501 до 1000 человек, среди них сразу 71% сообщили, что оклады сотрудников точно или скорее всего вырастут. Малый бизнес, с численностью до 100 человек, аккуратнее в планах, и среди них 58% говорят о предполагаемом росте фиксированной части зарплаты в текущем году (что чуть ниже средних показателей по рынку).

Компании из тяжелой промышленности продемонстрировали самую высокую готовность к повышению окладной части сотрудников: 78% из них планируют ее рост. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в данном направлении в 2023 году в Иркутской области составил 57,4 – 143,6 тыс. рублей.

Еще 27% опрошенных компаний-работодателей сообщили, что оклады сотрудников останутся на прежнем уровне, еще 1,3% – о том, что они уменьшатся, оставшиеся 9% затруднились ответить.

По данным сервиса hh.ru, на декабрь 2023 года средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 55,6 тыс. рублей, средняя ожидаемая – 50,4 тыс. рублей.