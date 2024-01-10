Темпы погрузки на сети РЖД в декабре продолжили сокращаться

В декабре 2023 года среднесуточный объем погрузки на сети РЖД сократился на 1,9% г/г и на 4% м/м до 3,25 млн т/сут. Основное снижение вновь произошло за счет леса. Об этом сообщает ПСБ.

В декабре сокращение темпов погрузок на сети РЖД в годовом выражении продолжилось до 3,25 млн т./сутки (-1,9% г/г, -4% м/м), при этом объем погрузок снизился до 100,7 млн т. Всего по итогам года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 1,2 млрд т. Сокращение было обеспечено снижением перевозок нефти и нефтепродуктов, руды и лесных грузов.

По году ключевыми причинами для падения продолжают стали экспортные ограничения (для нефти и нефтепродуктов), санкционное давление (для лесных грузов) и снижение экспортного спроса (для руды). Тем не менее стоит отметить, что в декабре произошел рост поставок леса (+20% к ноябрю 2023 г.), что может говорить о старте восстановления экспортного спроса на продукцию российского ЛПК. Кроме того, по сравнению с ноябрем значительный рост продемонстрировали удобрения +9,4% м/м и химикаты +5,6% м/м (за счет восстановления поставок на фоне увеличения экспортных квот) и промышленные грузы: +10,3% м/м (на фоне активного роста промпроизводства).

Напротив, цемент, строительные грузы и лом черных металлов (несмотря на рост в целом за 2023 год) показали отрицательную динамику к ноябрю. Сокращение погрузок цемента, строительных грузов и лома на 33%, 20% и 33% соответственно было вызвано завершением ряда крупных инфраструктурных проектов, а также стартом охлаждения строительного рынка (после двух лет опережающего роста).

Уголь продолжил демонстрировать сдержанную динамику: погрузки в декабре сократились на 1% м/м (-1,2% за 2023 год) и 6,4% г/г на фоне сокращения экспортных поставок. Хотя кокс за 2023 год продемонстрировал рост +13,9% в 2023 году, в декабре прирост составил 25% г/г и 11% м/м, что обусловлено ростом внутреннего спроса металлургов.

Лидерами погрузки в 2023 году стало зерно: +37,2% в 2023 году, в декабре прирост составил 26,9% г/г и 6,5% м/м за счет высокой урожайности в 2023 году и эффекта низкой базы 2022 года.

Мы полагаем, что в январе темпы погрузки снизятся до 3,14 млн т./сутки (-1,7% г/г, -3,2% м/м), при этом объем погрузок за месяц может составить 97,4 млн т. Снижение будет происходит за счет следующих факторов: замедление темпов роста строительства, ограничения на экспорт пшеницы, а также сезонное замедление движения на сети РЖД.

Факторами, которые могут оказать поддержку для роста погрузок, считаем увеличение экспортных поставок угля в Индию и Китай, рост экспорта удобрений и продукции химпрома, а также увеличение отправок авто и запчастей.