Fix Price увеличил сеть на 751 магазин в прошлом году

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price увеличилась на 751 торговую точку (+15%) в прошлом году. По данным на 31 декабря 2023 г., сеть насчитывала 5756 торговых точек, расположенных в России, и 658 — за рубежом. В планах компании – открыть еще 750 магазинов в 2024 году, говорится в сообщении ритейлера.

Наиболее интенсивно новые магазины Fix Price открывались в Московской области (76 чистых открытий), Москве (45), Краснодарском крае (44), Кемеровской (30) и Челябинской (23) областях. Высокие темпы развития сети удается держать благодаря стандартизации бизнес-процессов, активному внедрению технологий, а также гибкости и скорости принятия решений, отмечается в пресс-релизе компании.

«Выполнять планы — всегда приятно, но вдвойне приятно видеть, как в первые дни после открытия в магазинах царит аншлаг и люди сметают товар с полок, – отмечает Владимир Погонин, директор департамента управления магазинами Fix Price. – Так было в Магаданской области — новом регионе, куда вышла наша сеть в России в 2023 г., а также в магазинах в Армении и Монголии, в которых также теперь можно встретить знакомую вывеску Fix Price. Открывать по 60–70 магазинов каждый месяц — это одновременно и вызов, и закономерный результат слаженной работы команды всех отделов компании: логистики, службы кадровых ресурсов, финансового департамента, службы ИТ».