20% мирового импорта мандаринов пришлось на Россию

Это 406 тыс. тонн, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных, предоставленных агентству «Руспродсоюзом».

При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13% мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания – 8% (или 153 тысячи тонн) и Франция – 7% (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятерку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7%).

В денежном выражении Россия и США также стали лидерами по импорту мандаринов, купив их за девять месяцев 2023 года на 421 млн и 396 млн долларов соответственно.

По данным «Руспродсоюза», Самые популярные категории продуктов к Новому году − фрукты и ягоды (88%), мясные и колбасные изделия (87%). Следом идут овощи (81%) и алкогольные напитки (78%). Молодежь в возрасте 18-24 лет, а также москвичи в среднем реже планируют покупать алкоголь. Для жителей столицы в среднем более характерна покупка деликатесов. Такие блюда и продукты, как оливье, селедка под шубой, салаты, мясо, мандарины, икра и шампанское обязательно должны быть на новогоднем столе, по мнению аудитории.