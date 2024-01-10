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Путин пообщался с девочкой из Южно-Сахалинска, которая отдыхает на Байкале

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Поездка была новогодним желанием 8-летней Кристины. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня глава государства Владимир Путин пообщался по телефону с 8-летней Кристиной из Южно-Сахалинска, которая сейчас вместе с родителями отдыхает у нас в регионе. Увидеть Байкал было новогодним желанием девочки, которое исполнил президент страны. Он снял письмо Кристины с «Елки желаний» на ВДНХ», – пишет глава региона в Telegram-канале.

Президент поговорил с Кристиной о том, что запомнилось девочке больше всего. Она была в Листвянке, Тальцах, Байкальске и столице региона. Для Кристины организовали виртуальное погружение на дно великого озера, побывала девочка и в Байкальском музее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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