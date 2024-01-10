Продажи билетов на культурные мероприятия выросли на 12% в России

Исследовательский холдинг Ромир провел анализ покупательской активности в сфере культурных и массовых мероприятий. Год к году продажи билетов выросли на 12% в денежном выражении, количество проданных билетов за год выросло на 30%.

Лучшую динамику за год показал сегмент выставок и музеев – на 95% в денежном выражении, на 124% по количеству проданных билетов год к году.

На втором месте разместился рынок активных видов отдыха (парки развлечений, аквапарки, аттракционы) – в 2023 году доход от продажи билетов вырос на 79% и на 97% – количество проданных билетов.

Замыкает тройку лидеров по продажам сегмент «Спектакли, мюзиклы, шоу, детям, классика» – в денежном выражении продажи билетов выросли на 23%, на 103% возросло количество проданных билетов.

На 94% выросло количество проданных билетов на спортивные мероприятия. В денежном выражении этот сегмент вырос на 9%.

Самую медленную динамику восстановления показывают кинотеатры. Это может быть связано с ростом количества платных подписок на стриминговые сервисы.

«Рынок культурных и массовых мероприятий проседает достаточно длительное время. Это связано с несколькими внешними ударами последнего времени, начиная с пандемии. В сложившейся сложной экономической ситуации для россиян важно радовать себя доступными средствами. Поэтому повышается внимание населения к доступным зрелищным мероприятиям таким как театры, выставки, музеи, различные квесты и так далее, несмотря даже на рост цены. Мы видим рост аудитории таких мероприятий, увеличение чистоты посещений. Во второй половине 2023 года мы видим, что эти тенденции только усиливаются», – комментирует ситуацию на рынке директор по работе с клиентами Ромир, Анастасия Сидорина.