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Скорую помощь в новогодние праздники вызывали на 64% чаще

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В минувшие праздничные выходные, с 1 по 8 января 2024 г., уровень вызовов скорой помощи увеличился на 64 % по сравнению с тем же периодом годом ранее. Основные причины – травмы, повышение температуры и отравления. Об этом сообщают специалисты страховой компании «Согласие» со ссылкой на данные об обращениях по полисам ДМС.

Однако, отмечают эксперты, в новогодние праздники в целом не зафиксирован всплеск вызовов скорой. Пик обращений за экстренной медицинской помощью с начала 2023 года по настоящее время пришелся на вторую половину декабря минувшего года, что было связано с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

В период длинных выходных в этом году по полисам ДМС к врачам меньше всего обращались 1 и 2 января. С 3 января трафик существенно увеличился, достигнув пика к 5 января, что специалисты объясняют высокой востребованностью плановой медицинской помощи в эти дни. 6 января и в Рождество число обращений снизилось. А в последний выходной день, 8 января, был зафиксирован еще один всплеск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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