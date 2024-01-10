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Иркутская область направила в Москву первые подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина

Сбор стартовал 25 декабря и не останавливалась в течение новогодних праздников.

В Центральный избирательный штаб Владимира Путина помимо Иркутской области документы предоставили 25 регионов России. В их числе Калмыкия, Чеченская Республика, Адыгея, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Также подписи привезены из Краснодарского и Ставропольского краев, города Севастополь, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ожидается доставка подписных листов в поддержку Владимира Путина из новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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