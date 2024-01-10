Запрещенный контент будут оперативно блокировать в России

Законопроект подготовили Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзором. Об этом узнали «Известия».

Как рассказали «Известиям» в Минцифры, система для блокировки контента – это «Антифишинг». Ее запустили еще в 2022 году. Сегодня она позволяет быстро находить противоправный контент в интернете, в том числе мошеннические ресурсы, которые выдаются за официальные, – блокировка занимает до нескольких часов.

В Роскомнадзоре отметили, что подготовленный законопроект будет направлен на дальнейшее совершенствование ограничения доступа к фишинговым ресурсам в сети.

– Блокировка доступа к ресурсам происходит на основе автоматического анализа текстовой информации. Роботы мониторят ведущие поисковые системы и анализируют текстовое содержимое сайтов на наличие запрещенных тем. После обнаружения подобных ресурсов информация о предполагаемой блокировке размещается на специальном портале, и если от его владельца не поступает обоснованного протеста, то данные передаются операторам связи, которые «банят» ресурсы по IP- и URL-адресам, – объясняет эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров.

Ранее стало известно, что мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%.

На мобильный телефон потенциальной жертвы поступает звонок от неизвестного номера.

Абонент представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т.д. После этого «жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы».