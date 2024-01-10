Новости

Российский аналог «Википедии» начнет работу 15 января

Сайт «Рувики» в бета-версии стал доступен для читателей 26 июня 2023 года. 15 января аналог «Википедии» запустят в полномасштабном варианте, сообщили «Известиям» в пресс-службе энциклопедии.

Сервис оснастят системой персонализации контента, тематическими подборками, аудиопересказом полной и краткой версии статьи, обновленным личным кабинетом пользователя, видео и подкастами,

Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором «Рувики», но лишь профессионалы выступают гарантами верификации, отметили в компании. Общий объем материалов на русском языке в энциклопедии на сегодняшний день составляет 1 940 683 статьи.

Летом 2023 года разработчики отечественной социальной сети ЯRUS заявили о приостановке работы платформы. «С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение», – сообщили разработчики.

У пользователей было время сохранить весь свой контент. Работу серверов прекратили 30 июня в 15:00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий выполнены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Смотрю в будущее без иллюзий. Будет сложно ещё несколько лет» – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес