Зарплатный проект Сбера выбрали 40% предприятий – клиентов Байкальского банка в Иркутской области

Зарплатный проект Сбера помогает индивидуальным предпринимателям и организациям упростить расчеты с персоналом и сэкономить на затратах

По данным на январь 2024 года более 40% клиентов Сбера, среди которых юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеют подключенный зарплатный проект и активно пользуются возможностями и преимуществами банка.

Зарплатный проект Сбера помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям автоматизировать процесс выдачи и получения зарплаты, авансов, больничных выплат и премий, делает его более удобным и быстрым, а также дает дополнительные преимущества работодателям и сотрудникам.

При подключении зарплатного проекта организации могут перечислять заработную плату и прочие выплаты персоналу без комиссии и визита в банк.

Оформление и обслуживание зарплатных карт бесплатно для работодателя и сотрудников. При этом само предприятие сокращает расходы на хранение, перевозку и выдачу наличных, а также затраты на бумагу за счет электронного документооборота. А сотрудники, могут воспользоваться сниженными ставками по ипотеке и кредитам, стать участником бонусной программы «СберСпасибо» и воспользоваться другими привилегиями.

«У юридического лица, подключившегося к зарплатному проекту Сбера, появляется личный менеджер, сопровождающий бизнес-процесс, удобное управление в интернет-банке СберБизнес. Скорость зачисления выплат на карты работников составляет 10 минут после формирования зарплатного реестра, который можно контролировать в режиме реального времени: получать информацию о статусах обработки и не зачисленных суммах с указанием ФИО сотрудников», – Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка.

Также среди дополнительных преимуществ – интеграция зарплатного проекта Сбера с бухгалтерскими и кадровыми программами организации. Для компаний, имеющих подразделения и филиалы в разных регионах страны, есть возможность в рамках централизованного договора выпускать карты в специальном индивидуальном дизайне онлайн без заполнения бумажных заявлений каждым сотрудником.

Оформить зарплатный проект можно посетив офис банка и обратившись к клиентскому менеджеру, а также без посещения банка, через систему дистанционного обслуживания.