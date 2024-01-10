Искать работу стало проще

Оценка сложности трудоустройства в среднем по рынку труда составляет 6,6 балла из 10. Соискатели различных возрастов оценили трудности поиска работы по шкале от 0 до 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Рынок труда в 2023 году столкнулся с дефицитом рабочей силы, работодатели конкурируют друг с другом за персонал, конкурс на вакансию снизился на треть. Закономерно, что на этом фоне соискателям стало несколько проще искать работу: если в апреле этого года средняя оценка сложности трудоустройства составляла 7 баллов по 10-балльной шкале (от 0 до 10), то сейчас – 6,6 балла.

Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу россиянам в возрасте 33-35 лет (4,9 балла) или чуть моложе (5 баллов среди 30-32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,8 балла.

«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает – это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу – в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).