ИГУ откроет колледж

В начале декабря прошлого года ректором ИГУ Александром Шмидтом принято окончательное стратегическое решение о наборе обучающихся в Колледж ИГУ в 2024 году на базе 9-х и 11-х классов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В настоящее время идет формирование органов управления Колледжа ИГУ, научно-педагогического коллектива и методического персонала. Активно прорабатывается вопрос с учебными площадями, аудиторным и лабораторным фондом, общежитиями, информационной и библиотечной инфраструктурой.

Приоритетной задачей нового подразделения университета является организация приемной кампании по набору обучающихся на программы обучения, обеспечение эффективной профориентационной работы, создание комфортных условий учебного процесса и качественного образовательного процесса.