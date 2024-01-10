Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий ESG-рейтинг АО «ИНК-Капитал»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ИНК-Капитал» ESG-рейтинг на уровне ESG-III(a).

По данным агентства (ссылка на первоисточник: «Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «ИНК-Капитал» на уровне ESG-III(a) | Эксперт РА (raexpert.ru) это означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Результат обусловлен соблюдением требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды, положительной динамикой большинства показателей в части экологического и социального направлений, а также наличием практик управления ключевыми ESG-аспектами.

В частности, эксперты высоко оценивают условия оплаты труда и производственную безопасность, компенсации и льготы для сотрудников, объем социальных инвестиций в регионах присутствия.