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Услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания

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Самозанятых чаще всего привлекают в сферах строительного проектирования, информационных технологий и дизайне. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми для работодателей очевидны: компания освобождается от уплаты налогов и взносов – вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход, привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат.

Сегодня 17% предприятий и организаций пользуются услугами самозанятых граждан. Чаще всего лица с подобным статусом выполняют работы в сфере проектирования зданий и сооружений, информационных технологий, дизайна, маркетинга и грузоперевозок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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