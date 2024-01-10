14 проектов реализуют в Иркутской области благодаря гранту «Агростартап»

Грант является одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса на селе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В 2024 году в Приангарье на ее реализацию планируется направить 63 млн рублей средств консолидированного бюджета. Это позволит выдать гранты 14 начинающим сельским предпринимателям региона.

Максимальный размер одного гранта составляет 5 млн рублей. Фермеры могут направить средства гранта на строительство сельскохозяйственных объектов, приобретение племенных сельскохозяйственных животных и технику, а также закупку оборудования для производства и переработки продукции.

В настоящее время министерство сельского хозяйства Иркутской области проводит работу по подготовке нормативной базы для предстоящих конкурсных отборов по предоставлению в 2024 году грантов «Агростартап», с помощью которых фермеры смогут заняться созданием и развитием фермерского хозяйства.