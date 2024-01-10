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S7 Airlines запускает собственную льготную программу на международные направления

Теперь они будут доступны не только на всех маршрутах авиакомпании по России, но и на большинстве международных рейсов с вылетом после 23 января 2024 года. Об этом рассказали в компании.

Путешественники льготных категорий смогут приобрести по более выгодным ценам авиабилеты на рейсы в Пекин (Китай), Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ), Стамбул (Турция), Анталию (Турция) и другие города. 

Помимо билетов по доступным ценам на части маршрутов, субсидируемых государством, с июля 2022 года S7 Airlines предлагает авиабилеты по собственным льготным тарифам. Они доступны для молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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