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Названы финансовые цели россиян

В среднесрочной перспективе – это покупка автомобиля, пишет РБК со ссылкой на опрос «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Более четверти опрошенных (28%) назвали своей главной финансовой целью в среднесрочной перспективе покупку автомобиля. В среднесрочной перспективе (до пяти лет) россияне также хотят купить недвижимость (28%) и просто накопить определенную сумму (14%). Двадцатая часть респондентов заявили, что планируют начать бизнес, тот же процент хочет заработать на получение образования. В долгосрочной перспективе (больше пяти лет) примерно то же число (4%) хочет обеспечить себе достойную пенсию.

Ранее стало известно, что треть россиян хотела бы открыть свое дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу.

По данным опроса, 14% из 21% россиян-бизнесменов владеют первым бизнесом или открывают его, а 7% в прошлом уже имели предпринимательский опыт. Большинство (35%) начинающих и опытных бизнесменов регистрируют свое дело, как индивидуальные предприниматели, 19% – самозанятые, 13% – юридические лица. Однако 32% пока никак его не оформили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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