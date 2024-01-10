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Кинотеатры заработали рекордные 5,8 млрд рублей в Новый год

Половину сборов обеспечил «Холоп-2». Об этом говорится в отчете Фонда кино.

В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы поставили новый рекорд в современной истории кинопроката Российской Федерации: совокупные кассовые сборы за восемь праздничных дней составили 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей (95,4%) получены от продажи билетов на сеансы отечественных фильмов.

Больших кассовых сборов российские кинотеатры за новогодние праздники не достигали никогда.

Фильмом-лидером «новогодней битвы» стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2». В новогодние праздники фильм собрал 2,6 млрд рублей (45,5% совокупных кассовых сборов за период), став за первые восемь дней января одним из самых кассовых фильмов российского кинопроката. Картину посмотрели 6,5 млн зрителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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