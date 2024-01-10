«Пятерочка» и «О’КЕЙ» решили присоединиться к Меморандуму о неповышении цен на куриное яйцо

Он действует в Иркутской области с 29 декабря.

Меморандум был заключен между Правительством Иркутской области, местными производители куриных яиц СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский» и крупнейшими региональными торговыми сетями «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача» и «Экономия». Это более 800 торговых объектов по области, включая фирменную торговлю данных производителей.

Согласно Меморандуму, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на яйца куриные 1 и 2 категорий, а организации торговли – устанавливать торговую надбавку на яйцо куриное не более 15%.

Меморандум будет действовать до 31 марта 2024 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мониторинг показал, что условия Меморандума соблюдаются. Правительство региона продолжает работу по присоединению к Меморандуму других участников.

Напомним, что яйца в Приангарье в 2023 году подорожали на 37%.