«Иркутскэнергосбыт» поощрил 38 самых активных выпускников школы компьютерной грамотности

Курсы для пожилых людей организовал «Иркутскэнергосбыт» совместно с муниципалитетами Иркутской области.

Специалисты помогают клиентам зарегистрироваться в Личном кабинете «Иркутскэнергосбыт», в приложении и рассказывают, чем полезны бот-консультанты в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Среди самых востребованных функций – оплата услуг и передача показаний приборов учета.

В течение 2023 года слушателями курсов стали несколько сотен человек. В «Иркутскэнергосбыте» выбрали тех, кто по завершении занятий стал регулярно передавать показания счетчиков при помощи дистанционных сервисов. Из них большинство иркутяне – 13 человек, 9 жителей Тулуна, 7 Саянска, 6 ангарчан и 3 человека из Усолья-Сибирского. В качестве поощрения эти жители получили сертификаты на оплату электроэнергии на 1000 руб.

«Нам приятно, что старшее поколение наших клиентов оценили удобство мобильных сервисов и постоянно ими пользуются. Это лишний раз подтверждает, что освоить Личный кабинет, мобильное приложение и работу с ботами просто и возможно любому человеку независимо от возраста. На сегодня у нас более 20% пользователей – это люди старше 75 лет», – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

Пользователей цифровыми сервисами «Иркутскэнергосбыта» становится больше. Количество клиентов, кто перешел в онлайн выросло на 11% по сравнению с прошлым годом. В Личном кабинете на сайте компании сегодня зарегистрировано 788 тысяч пользователей, а мобильную версию этого сервиса оценили 187 тыс. клиентов.

Энергетики готовы и дальше обучать клиентов по приглашению муниципалитетов. При желании жителям надо обратиться в администрации своих населенных пунктов с просьбой об организации аналогичных курсов.