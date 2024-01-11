На что тратили деньги россияне в новогодние праздники?

Рост показал онлайн-ритейл, пишут «Известия».

В предпраздничные и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам заметно вырос, рассказали опрошенные «Известиями» представители маркетплейсов. Например, на Ozon продажи декабря в штучном выражении увеличились в 1,5 раза, а оборот – в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отметили в компании.

– Средний чек в декабре вырос на 30%, а средняя стоимость товара на 15% год к году – в основном за счет нового тренда на крупные покупки онлайн и возросшего спроса на более дорогие категории, включая fashion и home, – рассказали «Известиям» эксперты.

Особенно сильно интерес покупателей в этот период вырос к игрушкам и развивающим играм, книгам, товарам для гейминга, парфюмерии, продуктам и посуде. Спрос во всех этих категориях увеличился в 3,5 раза и более ко второй половине декабря по сравнению с концом ноября. Также более чем в три раза увеличился объем реализации изделий для хобби и творчества, макияжа и ухода за лицом, украшений и текстиля.

Ранее в Фонде кино рассказали о рекордных заработках кинотеатров в новогодние праздники 2024-го. Совокупные кассовые сборы за восемь праздничных дней составили 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей (95,4%) получены от продажи билетов на сеансы отечественных фильмов.

Больших кассовых сборов российские кинотеатры за новогодние праздники не достигали никогда.

Фильмом-лидером «новогодней битвы» стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп 2». В новогодние праздники фильм собрал 2,6 млрд рублей (45,5% совокупных кассовых сборов за период), став за первые восемь дней января одним из самых кассовых фильмов российского кинопроката. Картину посмотрели 6,5 млн зрителей.