3,7 млн человек посетили аэропорт Иркутска в 2023 году

Это рекорд за всю современную историю воздушной гавани. Такие данные приводит АО «Международный Аэропорт Иркутск».
В октябре воздушной гавани удалось за всю свою современную историю встретить почетного трехмиллионного пассажира. А к концу года установить новый рекордный рубеж прибывших и улетевших граждан, который составил 3 787 498 человек.
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По статистике авиаузла в 2023 году в список международных популярных направлений попали:
- Бангкок,
- Ош,
- Пхукет,
- Бишкек,
- Ташкент.
Что касается внутренних перелетов, то здесь люди чаще всего выбирали:
- Москву,
- Новосибирск,
- Санкт-Петербург,
- Красноярск,
- Владивосток.
В топ региональных маршрутов вошли:
- Усть-Кут,
- Киренск,
- Братск,
- Бодайбо,
- Жигалово.
«Показатели пассажиропотока увеличиваются ежегодно. Ожидается, что в 2024 году работа в АО «Международный Аэропорт Иркутск» будет не менее плодотворной, в планы предприятия входит встреча 4-х миллионного пассажира», – говорят в пресс-службе.