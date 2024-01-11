3,7 млн человек посетили аэропорт Иркутска в 2023 году

Это рекорд за всю современную историю воздушной гавани. Такие данные приводит АО «Международный Аэропорт Иркутск».

В октябре воздушной гавани удалось за всю свою современную историю встретить почетного трехмиллионного пассажира. А к концу года установить новый рекордный рубеж прибывших и улетевших граждан, который составил 3​ 787​ 498 человек.

По статистике авиаузла в 2023 году в список международных популярных направлений попали:

Бангкок,

Ош,

Пхукет,

Бишкек,

Ташкент.

Что касается внутренних перелетов, то здесь люди чаще всего выбирали:

Москву,

Новосибирск,

Санкт-Петербург,

Красноярск,

Владивосток.

В топ региональных маршрутов вошли:

Усть-Кут,

Киренск,

Братск,

Бодайбо,

Жигалово.

«Показатели пассажиропотока увеличиваются ежегодно. Ожидается, что в 2024 году работа в АО «Международный Аэропорт Иркутск» будет не менее плодотворной, в планы предприятия входит встреча 4-х миллионного пассажира», – говорят в пресс-службе.