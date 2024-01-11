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3,7 млн человек посетили аэропорт Иркутска в 2023 году

Это рекорд за всю современную историю воздушной гавани. Такие данные приводит АО «Международный Аэропорт Иркутск».

В октябре воздушной гавани удалось за всю свою современную историю встретить почетного трехмиллионного пассажира. А к концу года установить новый рекордный рубеж прибывших и улетевших граждан, который составил 3​ 787​ 498 человек.

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По статистике авиаузла в 2023 году в список международных популярных направлений попали:

  • Бангкок,
  • Ош,
  • Пхукет,
  • Бишкек,
  • Ташкент.

Что касается внутренних перелетов, то здесь люди чаще всего выбирали:

  • Москву,
  • Новосибирск,
  • Санкт-Петербург,
  • Красноярск,
  • Владивосток.

В топ региональных маршрутов вошли:

  • Усть-Кут,
  • Киренск,
  • Братск,
  • Бодайбо,
  • Жигалово.

«Показатели пассажиропотока увеличиваются ежегодно. Ожидается, что в 2024 году работа в АО «Международный Аэропорт Иркутск» будет не менее плодотворной, в планы предприятия входит встреча 4-х миллионного пассажира», – говорят в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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