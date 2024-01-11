В Хабаровске построят крупный распределительный центр для федерального ритейлера

Площадь центра составит 50 000 кв. м.

Дальневосточный застройщик «ДА! Девелопмент!» построит распределительный центр для ритейлера X5 Group в Хабаровске. Объект реализуют в формате build-to-suit для дальнейшей долгосрочной аренды. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания NF Group.

Распределительный центр класса А планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, он спроектирован в соответствии с требованиями заказчика. Объект представит собой единый блок с высотой потолка более 12 метров, что обеспечит возможность эффективного использования многоуровневых конструкций для оптимального хранения товаров.

– Хабаровск — логистическая столица Дальнего Востока. Он играет ключевую роль в обеспечении эффективных поставок товаров по всему региону, становясь стратегически важным транспортным и логистическим хабом для различных проектов и предприятий. РЦ для X5 Group — новый этап в развитии логистической инфраструктуры Дальнего Востока, так как станет первым в регионе крупным многофункциональным распределительным центром для федерального ретейлера с мультитемпературными зонами. Создание такого объекта позволит значительно улучшить логистические возможности и обеспечить эффективную работу с товарами, которым необходим широкий диапазон температурных режимов, – говорится в сообщении NF Group.

По мнению Тимофея Казарцева, коммерческого директора группы компаний «ДА! Девелопмент», запуск в регионе таких объектов, формирует новые рынки сбыта, логистические связи и цепочки постановок с возможностью выхода на азиатские рынки. «Это повышает привлекательность и инвестиционный климат не только Хабаровского края, но и Дальнего Востока в целом», – отмечает он.

«Сетевые продуктовые и онлайн-ритейлеры продолжают оставаться основными потребителями складов, – подчеркивает Александр Кацегоров, партнер, директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов NF Group. – . Большинство крупных сетей в настоящее время имеет несколько распределительных центров в крупных регионах присутствия, чтобы оптимизировать логистику и сократить расстояние при доставке. Строительство центра для Х5 Group в Хабаровске будет способствовать развитию сети в регионе, позволяя ритейлеру быстро и качественно поставлять продукцию в точки продаж».