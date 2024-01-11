Новости

Посещаемость Прибайкальского национального парка увеличилась на 15%

Такие данные приводит Росстат.

В Иркутской области действует 2 заповедника, 15 заказников, 57 памятников природы и 3 охраняемые территории. Суммарная площадь территорий, находящихся под особой охраной, составляет 2,8 млн га.

Читайте также:

«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
11 января 2024
3,7 млн человек посетили аэропорт Иркутска в 2023 году
11 января 2024

– Туристы чаще выбирают Прибайкальский национальный парк, площадь которого 524,8 тыс. га – это самый протяженный (490 км) национальный парк в России. Так, за 2022 год его посетили более 158 тысяч человек, на 15% больше, чем годом ранее, – говорится в сообщении.

В 2022 году статус регионального памятника природы получили: уникальная пещера Чекановского в Ольхольнском районе, лед в которой высотой с трехэтажный дом имеет возраст в несколько тысяч лет и самая длинная в России (более 70 км) Ботовская пещера в Жигаловском районе.

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек к 2036 году. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (1098)


Реклама на сайте

АВТО
«Рынок столько не переварит». Эксперт – о затоваривании авторынка
Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69%. Что дальше?
Склады затоварены. Стоит ли ожидать снижения цен на новые автомобили?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес