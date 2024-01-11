Посещаемость Прибайкальского национального парка увеличилась на 15%

Такие данные приводит Росстат.



В Иркутской области действует 2 заповедника, 15 заказников, 57 памятников природы и 3 охраняемые территории. Суммарная площадь территорий, находящихся под особой охраной, составляет 2,8 млн га.

– Туристы чаще выбирают Прибайкальский национальный парк, площадь которого 524,8 тыс. га – это самый протяженный (490 км) национальный парк в России. Так, за 2022 год его посетили более 158 тысяч человек, на 15% больше, чем годом ранее, – говорится в сообщении.

В 2022 году статус регионального памятника природы получили: уникальная пещера Чекановского в Ольхольнском районе, лед в которой высотой с трехэтажный дом имеет возраст в несколько тысяч лет и самая длинная в России (более 70 км) Ботовская пещера в Жигаловском районе.

Ранее стало известно, что турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется увеличить вдвое, до 3,6 млн человек к 2036 году. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, такие данные на итоговой пресс-конференции озвучил губернатор Игорь Кобзев.