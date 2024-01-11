Ингосстрах Банк нарастил факторинговый портфель на 70% по итогам 2023 года

Факторинговый портфель Ингосстрах Банка по состоянию на 01.01.2024 года составил более 30 млрд руб., что на 69,3% выше показателя на 1 января 2023 года.

«Факторинг — одно из важных стратегических направлений работы банка. В настоящий момент мы активно работаем с цифровыми сервисами и платформами, а также пилотируем факторинговые сделки с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). В 2024 году банк планирует развивать это стратегическое направление бизнеса, а также создавать новые факторинговые продукты», — отмечает директор департамента факторинга Банка Александр Варенников.

Развитие факторинга с использованием ЦФА имеет большие перспективы для рынка. В будущем вместе с цифровым рублем это позволит значительно ускорить процессы, снизить себестоимость и повысить привлекательность продукта для клиентов.

Банк активно вовлечен в стратегическое развитие факторинга в России — Александр Варенников является членом правления Ассоциации факторинговых компаний.