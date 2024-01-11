Примсоцбанк запустил новые дебетовые карты "Сегодня Плюс"

Примсоцбанк запустил новые моментальные дебетовые карты «Сегодня плюс» с привлекательными бонусами для клиентов.

Держатели карт смогут получать:

• 6% кэшбэка за развлечения (рестораны, кафе, кинотеатры), а также оплату такси и покупок в аптеках. Максимальная сумма кэшбэка - 5000 рублей в месяц;

• Начисление 8% годовых на остаток собственных средств на карте. Максимальный остаток средств, на который производится начисление процентов – 2 000 000 рублей.

• SMS - информирование — бесплатно. Банк подстрахует клиентов в поездках в случае возникновения медицинских расходов, а также выплатит компенсацию при задержке багажа или регулярного рейса.

– Традиционно январь-февраль самый любимый месяц для путешествий за границу. С новым продуктом банка путешествия станут ещё более комфортными и безопасными, - комментирует Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Ежегодное обслуживание карты «Сегодня Плюс» составляет 1990 рублей в год.

Узнать подробности о карте «Сегодня Плюс» вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.