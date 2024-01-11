Иркутяне считают достойной пенсию в 47 100 рублей

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше – 47 600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению иркутян, достойной пенсией является сумма в размере 47 100 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан ровнялись 45 800 рублей, в ноябре 2022 – 45 000 рублей, в апреле того же года – 42 800, в 2021 году желаемая сумма составляла 42 500 рублей, в 2020 и 2019 – 40 400 и 38 900 рублей соответственно.

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год – на 1200 и достиг 47 600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48 700 рублей, запросы женщин ниже – 46 700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания – у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте – Тюмень (48 900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48 600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48 300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).