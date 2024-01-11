Примсоцбанк предлагает 15% скидку на покупки в интернет-магазине "Подружка"

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидку на покупку по промокоду в магазинах, в интернет-магазине и приложении в сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка».

Для того, чтобы получить скидку в сети магазинов косметики и парфюмерии «Подружка»:

• Нажмите на кнопку «Получить подарок» на сайте;

• Промокод отобразится в вашем личном кабинете в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 29 февраля 2024, а активировать до 29 марта 2024;

• Назовите промокод на кассе в магазине до совершения покупки или введите его в специальной строке на сайте или в приложении, затем оплатите картой «Мир». Использовать промокод можно только один раз.

Важно:

• При оплате до 12:00 (МСК) действует дополнительная скидка 5%;

• Скидка не суммируется с дисконтной картой, другими акциями и специальными предложениями сети «Подружка»;

• Скидка по промокоду не действует на товары со сниженной ценой и не может быть применена совместно с картами и купонами на дополнительную скидку;

• Один промокод выдаётся каждому клиенту каждые 30 дней;

• Акция действует во всех магазинах «Подружка» (кроме магазина по адресу г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11). Со списком магазинов можно ознакомиться здесь.



Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Табер Трейд»;

Адрес местонахождения: 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, комн. 21В;

ОГРН 1037739861851;

ИНН 7709505477;

КПП 774950001.

Срок действия акции – 07.11.2023 - 29.02.2024